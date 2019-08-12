Опубликованы кадры расправы гигантского паука над летучей мышью

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жительница американского города Потит, штат Техас, Аннет Аланис Гуахардо сняла на камеру нападение гигантского паука на летучую мышь. Кадрами женщина поделилась с телеканалом ABC11 WTVD в фейсбуке.
Гуахардо 7 августа собиралась на работу и увидела на улице летучую мышь, попавшую в сеть желтого садового паука, также известного как агриопа черно-желтая. Как рассказала женщина, когда она вернулась домой, паук заполз на летучую мышь и начал ее "объедать".
Агриопы едят в основном насекомых, однако в их паутину попадают мелкие птицы и летучие мыши, которыми членистоногие тоже могут питаться. Желтые садовые пауки обитают в Канаде, США, Мексике и Центральной Америке. Самцы агриопы плетут паутину зигзагообразной формы, а сеть самки — круглая и достигает 60 сантиметров в диаметре.
8 августа, 13:29РИА НовостиНа Алтае обнаружили новый вид паука-волка