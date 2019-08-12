Опубликованы кадры расправы гигантского паука над летучей мышью

Гуахардо 7 августа собиралась на работу и увидела на улице летучую мышь, попавшую в сеть желтого садового паука, также известного как агриопа черно-желтая. Как рассказала женщина, когда она вернулась домой, паук заполз на летучую мышь и начал ее "объедать".