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РИА Новости

В Калининграде продлили домашний арест врачу по делу об убийстве младенца

17:25, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокУголовные дела
Уголовные дела
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Уголовные дела. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 12 авг - РИА Новости. Суд Ленинградского района Калининграда продлил на три месяца домашний арест бывшему и.о. главного врача калининградского роддома №4 Елене Белой, которую обвиняют в организации убийства новорожденного, сообщили РИА Новости в суде.
В ноябре 2018 года, из-за гибели недоношенного младенца Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне этого года СК РФ возбудил еще одно уголовное дело, по статье об организации убийства малолетнего. По данным ведомства, в роддом поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила живого мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, врач дала незаконные указания подчиненным прекратить оказание реанимационной помощи недоношенному новорожденному. В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"Суд Ленинградского района города Калининграда принял решение продлить домашний арест Елене Белой на три месяца, до 14 ноября 2019 года", - сказали в пресс-службе суда.
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По этому же делу была задержана врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич, ее обвиняют в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору. Она также находится под домашним арестом. Вопрос о продлении меры пресечения для нее суд рассматривает в настоящее время, сообщили в суде.
По версии следствия, получив информацию от дежурных врачей о том, что в роддоме родился глубоко недоношенный ребенок в тяжелом состоянии, прогнозируя летальный исход, и.о. главврача роддома Белая, приняла решение убить новорожденного. Для этого, по версии СК, она привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медпомощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр.
В СК считают, что по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу сульфата магния новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Как полагает следствие, по указанию Белой, чтобы скрыть убийство, в историю родов были внесены сведения о том, что имел место факт гибели плода.
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