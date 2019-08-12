Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T17:22Z
https://ria.ru/20190812/1557423131.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152943/98/1529439883_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_9317326edd82f6ecffa40d4d656dd55e.jpg
РИА Новости

Глава СПЧ заявил, что есть вопросы по задержаниям после акции 10 августа

17:22, 12 августа 2019
382
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что к митингу в Москве 10 августа замечаний нет - ни к участникам, ни к правоохранителям, ряд задержаний после акции вызывает вопросы – по его словам, все это будет отражено в ежегодном докладе президенту по теме свободы собраний.
Согласованный митинг прошел на проспекте Сахарова в центре Москвы 10 августа. По данным МВД, на него вышли около 20 тысяч человек. Полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
11 августа, 15:44РИА Новости
В СФ узнали о подстрекательстве через соцсети на акции 10 августа в Москве
"Те члены Совета, которые были в субботу в районе Китай-города после завершения митинга, наблюдали целый ряд задержаний, мотивы которых были неочевидны. Я видел лишь видеокадры отдельных задержаний и возмущен, в частности, тем, как сотрудник полиции ударил девушку в живот, а двое других сотрудников полиции задерживали инвалида с диагнозом ДЦП. Это не укладывается ни в какие представления о том, как должна себя вести полиция на публичных мероприятиях", - сказал Федотов РИА Новости.
По его словам, по самому митингу у него нет никаких замечаний ни к организаторам, ни к полиции, ни к участникам. "Что касается последующих гуляний так называемых, то я не вижу в этом ничего хорошего, потому что это провокация представителей правоохранительных органов, которые в свою очередь не должны поддаваться на нее. Все действия должны соответствовать требованиям закона. А закон дает исчерпывающий перечень оснований для задержаний", - пояснил правозащитник.
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Вчера, 14:41РИА Новости
Девушка подала заявление на полицейского, ударившего ее на акции в Москве
"Все это мы обязательно отметим в докладе президенту", - заключил глава СПЧ.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Сотрудник ФБК Борис Золотаревский перед заседанием Тверского суда Москвы
Вчера, 15:27РИА Новости
Суд Москвы назначил первый арест по итогам митинга 10 августа
1600314
Обсудить 0
Московская городская думаМихаил ФедотовРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
СПЧ направит наблюдателей на планируемый митинг в Москве 17 августа
РИА
Новости
Сотрудник ФБК Борис Золотаревский перед заседанием Тверского суда Москвы
Суд Москвы назначил первый арест по итогам митинга 10 августа
Активист партии Яблоко Валерий Костенок в Басманном суде Москвы. 12 августа 2019
В Москве арестовали четырнадцатого фигуранта дела о беспорядках
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
В Москве арестовали фигуранта "болотного дела" за хулиганство
Лента
новостей
Представители ОБСЕ
Представитель миссии ОБСЕ в Донбассе попал в базу сайта "Миротворец"
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Экс-глава МИД Латвии обвинил США в бедности страны
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы. 18 мая 2018
Мосгорсуд признал следствие по делу Пирумова неэффективным
Военнослужащие армии Украины
Киев готовится к силовому способу решения конфликта, заявили в ДНР
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Полиция начала проверку задержания девушки, которую ударили в живот
Композитор Дмитрий Шостакович во время работы
В Москве на аукционе продадут любовные письма Шостаковича
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
В СФ пообещали обратить внимание на участие иностранцев в акциях в Москве
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Посол России объяснил причины задержания Лондоном иранского танкера
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
В Турции подтвердили данные о прибытии американских военных
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание попечительского совета образовательного фонда Талант и успех во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 6 августа 2019
Путин утвердил состав Совета при президенте по русскому языку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния