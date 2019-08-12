Глава СПЧ заявил, что есть вопросы по задержаниям после акции 10 августа

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что к митингу в Москве 10 августа замечаний нет - ни к участникам, ни к правоохранителям, ряд задержаний после акции вызывает вопросы – по его словам, все это будет отражено в ежегодном докладе президенту по теме свободы собраний.

Согласованный митинг прошел на проспекте Сахарова в центре Москвы 10 августа. По данным МВД, на него вышли около 20 тысяч человек. Полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

"Те члены Совета, которые были в субботу в районе Китай-города после завершения митинга, наблюдали целый ряд задержаний, мотивы которых были неочевидны. Я видел лишь видеокадры отдельных задержаний и возмущен, в частности, тем, как сотрудник полиции ударил девушку в живот, а двое других сотрудников полиции задерживали инвалида с диагнозом ДЦП. Это не укладывается ни в какие представления о том, как должна себя вести полиция на публичных мероприятиях", - сказал Федотов РИА Новости.

По его словам, по самому митингу у него нет никаких замечаний ни к организаторам, ни к полиции, ни к участникам. "Что касается последующих гуляний так называемых, то я не вижу в этом ничего хорошего, потому что это провокация представителей правоохранительных органов, которые в свою очередь не должны поддаваться на нее. Все действия должны соответствовать требованиям закона. А закон дает исчерпывающий перечень оснований для задержаний", - пояснил правозащитник.

"Все это мы обязательно отметим в докладе президенту", - заключил глава СПЧ.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.