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РИА Новости

СПЧ направит наблюдателей на планируемый митинг в Москве 17 августа

17:20, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направит своих наблюдателей на планируемый муниципальными депутатами митинг в центре Москвы 17 августа, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Ранее муниципальный депутат, член партии "Яблоко" Андрей Морев вместе с другими муниципальными депутатами Еленой Филиной и Ильей Азаром подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа.
"Совет как обычно направит своих наблюдателей (на митинг)", - сказал Федотов РИА Новости.
Согласованный митинг прошел 10 августа на проспекте Сахарова в центре Москвы. По данным МВД, на него вышли около 20 тысяч человек.
До этого столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
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