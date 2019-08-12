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РИА Новости

Sputnik укрепляет свое присутствие в Африке

17:14, 12 августа 2019
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© Фото : Agence ivoirienne de PresseSputnik укрепляет свое присутствие в Африке
Sputnik укрепляет свое присутствие в Африке
© Фото : Agence ivoirienne de Presse
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с Информационным агентством Кот-д’Ивуара (Agence Ivoirienne de Presse, AIP). Церемония заключения соглашения состоялась в Абиджане.
Документ, свои подписи под которым поставили глава дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и генеральный директор AIP Уму Сана Барри, предусматривает двустороннее сотрудничество в информационной сфере в целях укрепления отношений между двумя государствами, в том числе обмен новостным контентом на французском языке. Стороны также договорились развивать совместные проекты, в частности ввести практику обоюдных журналистских стажировок.

"Партнерство двух информационных агентств на началах паритета позволит нам меняться к лучшему. Это будет взаимообогащающий обмен опытом, а не помощь одного другому", – подчеркнула Сана Барри.

Накануне Барри и принимавшая участие в церемонии шеф-редактор Sputnik France Кристин Ге встретились с министром связи и СМИ Кот-д’Ивуара Сиди Туре. Он приветствовал начинающееся сотрудничество, отметив, что развитие деятельности AIP является одним из приоритетов в работе министерства. "Такое партнерство окажет нам огромную помощь с точки зрения обмена опытом", - заявил Туре, который одновременно занимает должность пресс-секретаря правительства страны.
Информационное агентство Кот-д’Ивуара (AIP) создано в 1961 году и является одним из трех государственных СМИ страны наряду с Телерадиовещательной компанией Кот-д’Ивуара (RTI) и газетой Fraternité Matin. AIP - активный член Атлантической федерации африканских информационных агентств (FAAPA).
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