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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 46 нарушениях перемирия за неделю

17:00, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские силовики 46 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За период с 5 по 12 августа вооруженные формирования Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено 30 мин калибром 120 и 82 миллиметра, повреждены один объект инфраструктуры и 11 домов", - заявил он журналистам.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли, что за период с 22 по 27 июля было зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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