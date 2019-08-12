В ДНР обвинили ВСУ в 46 нарушениях перемирия за неделю

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские силовики 46 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За период с 5 по 12 августа вооруженные формирования Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено 30 мин калибром 120 и 82 миллиметра, повреждены один объект инфраструктуры и 11 домов", - заявил он журналистам.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли, что за период с 22 по 27 июля было зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.