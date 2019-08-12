Самарские студенты впервые примут участие в мировом чемпионате WorldSkills

САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Два участника из Самарской области впервые вошли в состав национальной сборной, которая представит Россию на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"За всю историю мирового чемпионата WorldSkills впервые два участника от Самарской области вошли в основной состав национальной сборной России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выпускник Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов продемонстрирует свое профессиональное мастерство в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ". Студентка колледжа технического и художественного образования города Тольятти Алина Гатауллина будет бороться за победу в компетенции "Малярные и декоративные работы" в рамках WorldSkills Juniors, в котором примут участие конкурсанты от 14 до 16 лет.

Ранее, выступая с ежегодным посланием, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что в 2018 году Самарская область в рейтинге WorldSkills Russia поднялась с 14-го на 12-е место. "Это значит, что у нас готовят лучших профессионалов в стране. Важно, чтобы появившиеся возможности могли использовать все учреждения среднего профессионального образования", - цитирует Азарова пресс-служба.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа в Казани. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях.