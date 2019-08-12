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РИА Новости

Самарские студенты впервые примут участие в мировом чемпионате WorldSkills

16:56, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНациональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Национальный чемпионат Молодые профессионалы
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Два участника из Самарской области впервые вошли в состав национальной сборной, которая представит Россию на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"За всю историю мирового чемпионата WorldSkills впервые два участника от Самарской области вошли в основной состав национальной сборной России", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, выпускник Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов продемонстрирует свое профессиональное мастерство в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ". Студентка колледжа технического и художественного образования города Тольятти Алина Гатауллина будет бороться за победу в компетенции "Малярные и декоративные работы" в рамках WorldSkills Juniors, в котором примут участие конкурсанты от 14 до 16 лет.
Ранее, выступая с ежегодным посланием, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что в 2018 году Самарская область в рейтинге WorldSkills Russia поднялась с 14-го на 12-е место. "Это значит, что у нас готовят лучших профессионалов в стране. Важно, чтобы появившиеся возможности могли использовать все учреждения среднего профессионального образования", - цитирует Азарова пресс-служба.
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6 августа, 18:31Радио
Минниханов: Путин и Медведев приедут в Казань на чемпионат WorldSkills
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа в Казани. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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WorldSkillsСамарская областьОбщество
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