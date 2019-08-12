Дети из подтопленных районов Приангарья могут поехать на отдых в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Переговоры о приеме на отдых в Крым детей из районов Иркутской области, пострадавших от паводка, проводились с руководством санатория "Орленок" в Евпатории, сообщили РИА Новости в санаторно-курортном учреждении.
Ранее сообщалось, что дети из подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области пожаловались на условия содержания в лагере "Лесная сказка" в Сасовском районе Рязанской области. Прокуратура и СК начали проверку. Всего, по данным прокуратуры, в лагерь приехали 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых из Иркутской области. Позже пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что ребята и педагоги возвращаются домой.
"Переговоры о размещении в санатории детей из Иркутской области велись, такие обращения были", - сообщили в евпаторийском "Орленке". На данный момент детей из Приангарья здесь нет, результаты переговоров станут известны в ближайшее время, добавили в "Орленке".
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От наводнения пострадали порядка 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Более 5 тысяч детей из затопленных территорий Приангарья с начала июля отправились на отдых в загородные лагеря.