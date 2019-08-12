Дети из подтопленных районов Приангарья могут поехать на отдых в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Переговоры о приеме на отдых в Крым детей из районов Иркутской области, пострадавших от паводка, проводились с руководством санатория "Орленок" в Евпатории, сообщили РИА Новости в санаторно-курортном учреждении.

Ранее сообщалось, что дети из подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области пожаловались на условия содержания в лагере "Лесная сказка" в Сасовском районе Рязанской области. Прокуратура и СК начали проверку. Всего, по данным прокуратуры, в лагерь приехали 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых из Иркутской области. Позже пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что ребята и педагоги возвращаются домой.

"Переговоры о размещении в санатории детей из Иркутской области велись, такие обращения были", - сообщили в евпаторийском "Орленке". На данный момент детей из Приангарья здесь нет, результаты переговоров станут известны в ближайшее время, добавили в "Орленке".