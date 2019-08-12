Круглый стол о роли СССР в Победе во Второй мировой на Дальнем Востоке

Участники:
- профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий КОШКИН;
- профессор Московского государственного лингвистического университета, главный научный сотрудник ИДВ РАН Вячеслав ЗИМОНИН;
- профессор МГЛУ, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны Алексей ПЛОТНИКОВ;
- научный директор РВИО Михаил МЯГКОВ;
- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ.
2 сентября 1945 года разгромом японских войск и общей капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Выполняя данные на Ялтинской конференции союзнические обязательства, Советский Союз 9 августа вступил в войну против Японии. СССР уже имел опыт ведения боевых действий с Японией – в 1937 г. на озере Хасан и в 1938 г. на реке Халхин-Гол. По мнению ряда историков, Вторая мировая, по сути, началась с агрессии не Германии, а именно Японии на Дальнем Востоке, к которой страны Запада отнеслись с удивительной толерантностью, как и к последующему аншлюсу Германией Австрии и оккупации Чехословакии, что стало возможным благодаря "мюнхенскому сговору".
Почему разработанные в 1930-е гг. планы обороны СССР исходили из единого стратегического замысла, который предусматривал одновременное или последовательное противостояние германской и японской агрессии? Помог ли советским войскам опыт ведения боевых действий против Японии в конце 1930-х гг.? Какова роль СССР в победе над японским милитаризмом? Какое историческое и военно-политическое значение имела победа над Японией в 1945 г.? Почему сегодня появилось очень много желающих пересмотреть итоги Второй мировой войны?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий КОШКИН;
- профессор Московского государственного лингвистического университета, главный научный сотрудник ИДВ РАН Вячеслав ЗИМОНИН;
- профессор МГЛУ, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны Алексей ПЛОТНИКОВ;
- научный директор РВИО Михаил МЯГКОВ;
- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ.
2 сентября 1945 года разгромом японских войск и общей капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Выполняя данные на Ялтинской конференции союзнические обязательства, Советский Союз 9 августа вступил в войну против Японии. СССР уже имел опыт ведения боевых действий с Японией – в 1937 г. на озере Хасан и в 1938 г. на реке Халхин-Гол. По мнению ряда историков, Вторая мировая, по сути, началась с агрессии не Германии, а именно Японии на Дальнем Востоке, к которой страны Запада отнеслись с удивительной толерантностью, как и к последующему аншлюсу Германией Австрии и оккупации Чехословакии, что стало возможным благодаря "мюнхенскому сговору".
Почему разработанные в 1930-е гг. планы обороны СССР исходили из единого стратегического замысла, который предусматривал одновременное или последовательное противостояние германской и японской агрессии? Помог ли советским войскам опыт ведения боевых действий против Японии в конце 1930-х гг.? Какова роль СССР в победе над японским милитаризмом? Какое историческое и военно-политическое значение имела победа над Японией в 1945 г.? Почему сегодня появилось очень много желающих пересмотреть итоги Второй мировой войны?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/