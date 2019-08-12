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РИА Новости

Круглый стол о роли СССР в Победе во Второй мировой на Дальнем Востоке

16:29, 12 августа 2019
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2 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол к 74-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Участники:
- профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий КОШКИН;
- профессор Московского государственного лингвистического университета, главный научный сотрудник ИДВ РАН Вячеслав ЗИМОНИН;
- профессор МГЛУ, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны Алексей ПЛОТНИКОВ;
- научный директор РВИО Михаил МЯГКОВ;
- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ.

2 сентября 1945 года разгромом японских войск и общей капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Выполняя данные на Ялтинской конференции союзнические обязательства, Советский Союз 9 августа вступил в войну против Японии. СССР уже имел опыт ведения боевых действий с Японией – в 1937 г. на озере Хасан и в 1938 г. на реке Халхин-Гол. По мнению ряда историков, Вторая мировая, по сути, началась с агрессии не Германии, а именно Японии на Дальнем Востоке, к которой страны Запада отнеслись с удивительной толерантностью, как и к последующему аншлюсу Германией Австрии и оккупации Чехословакии, что стало возможным благодаря "мюнхенскому сговору".

Почему разработанные в 1930-е гг. планы обороны СССР исходили из единого стратегического замысла, который предусматривал одновременное или последовательное противостояние германской и японской агрессии? Помог ли советским войскам опыт ведения боевых действий против Японии в конце 1930-х гг.? Какова роль СССР в победе над японским милитаризмом? Какое историческое и военно-политическое значение имела победа над Японией в 1945 г.? Почему сегодня появилось очень много желающих пересмотреть итоги Второй мировой войны?

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