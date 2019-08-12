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РИА Новости

В МЧС рассказали подробности пожара на складе в Красноярске

16:02, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На горящем складе в Красноярске находится пищевая продукция, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 2,5 тысячи квадратных метров на складе на улице Шахтеров.
"Склад готовой пищевой продукции", - сказал собеседник агентства.
Пожару присвоен третий номер сложности. Борьбу с огнем ведут 35 человек и 11 единиц техники.
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