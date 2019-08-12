В МЧС рассказали подробности пожара на складе в Красноярске

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На горящем складе в Красноярске находится пищевая продукция, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 2,5 тысячи квадратных метров на складе на улице Шахтеров.
#красноярск что-то горит, пока новостей нет в интернете pic.twitter.com/zV1ogKGQMh— Yuriy B. (@beliynightsochi) 12 августа 2019 г.
"Склад готовой пищевой продукции", - сказал собеседник агентства.
Пожару присвоен третий номер сложности. Борьбу с огнем ведут 35 человек и 11 единиц техники.