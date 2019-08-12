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РИА Новости
Волгоградская область

Гидросооружения для Волго-Ахтубинской поймы начнут строить в 2021 году

15:59, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Юрий КаверВолго-Ахтубинская пойма
Волго-Ахтубинская пойма
© РИА Новости / Юрий Кавер
Волго-Ахтубинская пойма. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 авг – РИА Новости. Строительство гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области должно начаться в 2021 году, сообщил на совещании губернатор региона Андрей Бочаров.
Ранее сообщалось, что Бочаров 8 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале реализации проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, ерики и озера которой почти полностью пересыхают в маловодные годы. Предложения по реабилитации территории были включены в нацпроект "Экология".
По словам Бочарова, первый этап, который включает в себя проектирование гидротехнических сооружений, уже стартовал.
"Задача — к 2020 году завершить проектирование объекта, пройти государственную экспертизу и в 2021 году приступить к строительным работам. Мы совместно должны найти такие решения, которые позволят, с одной стороны, в полном объеме выполнить стоящие перед нами задачи по наполнению водой реки Ахтуба и обводнению Волго-Ахтубинской поймы, с другой — минимизировать стоимость этого масштабного объекта", - заявил Бочаров в ходе рабочего совещания, посвященного старту проекта.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона, проектированием займется АО "Институт Гидропроект" имени С.Я. Жука и возможны несколько вариантов технических решений. Так, по данным ведомства, по одному из них предполагается возведение мини-ГЭС, шлюза-регулятора на Волго-Ахтубинском канале и пяти насосных станций, строительство водосбросного механизма из Волгоградского водохранилища в виде обводного канала или путем шахтной проходки. При этом, отметили в пресс-службе, объем воды, который будут сбрасывать через канал составит более 5 тысяч кубических километров в год, что должно обеспечить обводнение поймы в полном объеме.
По информации администрации региона, площадь Волго-Ахтубинской поймы составляет более 150 тысяч гектаров, она простирается от Волгоградской ГЭС до границ с Астраханской областью, на это территории проживает более 500 тысяч человек.
"Реализация проекта напрямую коснется свыше 500 тысяч человек, проживающих на территории только Волгоградской области. Проект повысит качество жизни и обеспечит сохранность уникальной Волго-Ахтубинской поймы, создаст новые возможности для развития орошения, овощеводства и животноводства, позволит организовать новые рекреационные зоны и в целом повысит привлекательность этой территории для жизни и реализации новых социально-экономических проектов", - отметил Бочаров.
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