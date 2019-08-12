Гидросооружения для Волго-Ахтубинской поймы начнут строить в 2021 году

ВОЛГОГРАД, 12 авг – РИА Новости. Строительство гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области должно начаться в 2021 году, сообщил на совещании губернатор региона Андрей Бочаров.

Ранее сообщалось, что Бочаров 8 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале реализации проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, ерики и озера которой почти полностью пересыхают в маловодные годы. Предложения по реабилитации территории были включены в нацпроект "Экология".

По словам Бочарова, первый этап, который включает в себя проектирование гидротехнических сооружений, уже стартовал.

"Задача — к 2020 году завершить проектирование объекта, пройти государственную экспертизу и в 2021 году приступить к строительным работам. Мы совместно должны найти такие решения, которые позволят, с одной стороны, в полном объеме выполнить стоящие перед нами задачи по наполнению водой реки Ахтуба и обводнению Волго-Ахтубинской поймы, с другой — минимизировать стоимость этого масштабного объекта", - заявил Бочаров в ходе рабочего совещания, посвященного старту проекта.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона, проектированием займется АО "Институт Гидропроект" имени С.Я. Жука и возможны несколько вариантов технических решений. Так, по данным ведомства, по одному из них предполагается возведение мини-ГЭС, шлюза-регулятора на Волго-Ахтубинском канале и пяти насосных станций, строительство водосбросного механизма из Волгоградского водохранилища в виде обводного канала или путем шахтной проходки. При этом, отметили в пресс-службе, объем воды, который будут сбрасывать через канал составит более 5 тысяч кубических километров в год, что должно обеспечить обводнение поймы в полном объеме.

По информации администрации региона, площадь Волго-Ахтубинской поймы составляет более 150 тысяч гектаров, она простирается от Волгоградской ГЭС до границ с Астраханской областью, на это территории проживает более 500 тысяч человек.