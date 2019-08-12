Житель Калининграда пригрозил прокурору уничтожить его автомобиль

КАЛИНИНГРАД, 12 авг - РИА Новости. Жителя Советска Калининградской области подозревают в том, что он оскорбил прокурора в зале суда и угрожал уничтожить его автомобиль, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

По версии следствия, в апреле этого года подозреваемый в ходе судебного заседания, где он был обвиняемым в грабеже, мошенничестве, уклонении от административного надзора и разбое, не согласившись с позицией гособвинителя, оскорбил его и стал угрожать уничтожить принадлежащий ему автомобиль.

"Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении 38-летнего жителя Советска возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в угрозе уничтожения имущества, в связи с осуществлением правосудия, в отношении прокурора и неуважении к суду. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов прокурорской проверки", - сказала Гацко.