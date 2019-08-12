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РИА Новости

Путин посоветовал Развожаеву опираться на людей, знающих Севастополь

15:25, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин порекомендовал врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву при принятии решений опираться на собственный опыт и на тех людей, которые хорошо знают регион, в том числе на депутатский корпус.
В ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, Путин отметил хорошую работу Развожаева в различных регионах РФ. "Вы человек опытный, показали хорошую работу в ряде регионов России, и у вас есть и опыт работы на федеральном уровне. Я уже сказал в начале нашей встречи, Севастополь, все-таки, имеет особое значение для страны, и здесь много специфики своей", - сказал Путин.
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По его словам, для достижения поставленных целей развития региона, страны в целом, нужно опираться на свой опыт и на опыт тех людей, которые знаю специфику субъекта.
"Я бы хотел, чтобы вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно совместно ради людей, которые здесь живут, ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона", - сказал Путин.
"Владимир Владимирович, действительно, как вы правильно сказали, очень профессиональный депутатский корпус - я уже несколько раз выступал и на комитетах, один раз на сессии законодательного собрания. Когда аргументированно свою позицию отстаиваешь, люди слышат аргументы. И во многом благодаря их опыту уже многие решения мы смогли сейчас принять, которые, мне кажется, будут правильно оценены севастопольцами", - ответил Развожаев.
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