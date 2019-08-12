Путин посоветовал Развожаеву опираться на людей, знающих Севастополь

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин порекомендовал врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву при принятии решений опираться на собственный опыт и на тех людей, которые хорошо знают регион, в том числе на депутатский корпус.

В ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, Путин отметил хорошую работу Развожаева в различных регионах РФ. "Вы человек опытный, показали хорошую работу в ряде регионов России, и у вас есть и опыт работы на федеральном уровне. Я уже сказал в начале нашей встречи, Севастополь, все-таки, имеет особое значение для страны, и здесь много специфики своей", - сказал Путин.

По его словам, для достижения поставленных целей развития региона, страны в целом, нужно опираться на свой опыт и на опыт тех людей, которые знаю специфику субъекта.

"Я бы хотел, чтобы вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно совместно ради людей, которые здесь живут, ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона", - сказал Путин.