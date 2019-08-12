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РИА Новости

Депутат Госдумы посетит лагерь под Рязанью, на который жаловались дети

15:14, 12 августа 2019
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© Фото : LesSkazka Лагерь "Лесная сказка" в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области
Лагерь Лесная сказка в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области
© Фото : LesSkazka
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин сообщил РИА Новости, что посетит лагерь, на антисанитарные условия в котором пожаловались приехавшие из подтопленного Нижнеудинска дети.
Ранее сообщалось, что дети из подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области пожаловались на условия содержания в лагере "Лесная сказка" в Сасовском районе Рязанской области. Прокуратура начала проверку и нашла в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего, по данным прокуратуры, в лагерь приехали 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых из Иркутской области. Позже пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что ребята и педагоги возвращаются домой, не дождавшись окончания смены, так как их не устроили антисанитарные условия проживания.
"Дети оттуда уже уехали в Иркутск. Мне написал сообщение мой помощник, который съездил на место... От меня будут направлены депутатские запросы в прокуратуру для проведения проверки. Это однозначно. Прокуратура проведёт проверку", - сказал Шерин.
Он также отметил, что этот лагерь выбирало министерство образования Иркутской области, при этом сам контракт ещё не был оплачен.
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"Запросы подготовим, направим. Я туда на место приеду, запросы подпишу и отправлю", - сказал Шерин. Он добавил, что визит может состояться ориентировочно 18 августа.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От наводнения пострадали порядка 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Более 5 тысяч детей из затопленных территорий Приангарья с начала июля отправились на отдых в загородные лагеря.
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Паводок в Иркутской областиПроисшествияАлександр ШеринГосдума РФИркутская областьРязанская областьОбщество
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