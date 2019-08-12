Число жертв оползня в Мьянме возросло до 59 человек

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Число погибших в результате оползня в штате Мон на юго-востоке Мьянмы возросло до 59 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу.
Ранее сообщалось о 51 погибшем.
"Спасательные операции еще продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока все тела жертв не будут найдены", - заявил агентству представитель службы. По его словам, из-за возможности новых оползней также будут предприняты необходимые меры предосторожности.
Оползень был вызван проливными дождями. Из-за сильных ливней несколько поселков в штате Мон были затоплены, ряд школ были временно закрыты.