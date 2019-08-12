Жителя Ингушетии будут судить за незаконную продажу пропана на автозаправке

Топливные пистолеты на одной из автозаправочных станций . Архивное фото

Топливные пистолеты на одной из автозаправочных станций

НАЛЬЧИК, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура в Ингушетии утвердила обвинительное заключение в отношении жителя города Карабулак, которого обвиняют в том, что он незаконно продавал пропан на автомобильной заправке, сообщает региональное надзорное ведомство.

"Установлено, что 50-летний мужчина, не имея специального разрешения, осуществлял деятельность по реализации сжиженного углеводородного газа (пропан) на автомобильной газозаправочной станции в городе Карабулак. В июле текущего года за вознаграждение в 500 рублей он с использованием самодельной струбцины, не проверив на герметичность, заправил пропаном не прошедший освидетельствование бытовой 50-литровый газовый баллон", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, согласно заключению эксперта, баллон не отвечал нормативным требованиям в области промышленной безопасности, и его использование для заправки газом "представляет реальную опасность для жизни и здоровья граждан, может повлечь смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

"Уголовное дело направлено в Карабулакский районный суд для рассмотрения по существу" - уточняет ведомство.