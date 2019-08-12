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РИА Новости

Жителя Ингушетии будут судить за незаконную продажу пропана на автозаправке

14:55, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий МельникоТопливные пистолеты на одной из автозаправочных станций
Топливные пистолеты на одной из автозаправочных станций
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Топливные пистолеты на одной из автозаправочных станций . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура в Ингушетии утвердила обвинительное заключение в отношении жителя города Карабулак, которого обвиняют в том, что он незаконно продавал пропан на автомобильной заправке, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Установлено, что 50-летний мужчина, не имея специального разрешения, осуществлял деятельность по реализации сжиженного углеводородного газа (пропан) на автомобильной газозаправочной станции в городе Карабулак. В июле текущего года за вознаграждение в 500 рублей он с использованием самодельной струбцины, не проверив на герметичность, заправил пропаном не прошедший освидетельствование бытовой 50-литровый газовый баллон", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, согласно заключению эксперта, баллон не отвечал нормативным требованиям в области промышленной безопасности, и его использование для заправки газом "представляет реальную опасность для жизни и здоровья граждан, может повлечь смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Карабулакский районный суд для рассмотрения по существу" - уточняет ведомство.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 августа, в городе Сунжа в Ингушетии произошел взрыв на газовой заправке. В результате пострадали семь человек, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. По информации МВД, по предварительным данным, причиной взрыва могло стать несоблюдение правил техники безопасности.
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