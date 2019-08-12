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РИА Новости
Туризм

Крым рассчитывает принять до 7,1 миллиона туристов в 2019 году

14:42, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНа пляже в Судаке
На пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Крым, согласно прогнозам, в 2019 году примет до 7,1 миллиона туристов, в то время как в прошлом году их число составило 6,8 миллиона человек, рассказал глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Стенограмма встречи Путина и Аксенова, которая состоялась в понедельник в Крыму, размещена на сайте Кремля.
Аксенов доложил, что с начала 2019 года аэропорт в Симферополе перевез 3,09 миллиона пассажиров на 2,5% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.
"Рост турпотока ожидаем, прогнозируем до семи миллионов ста тысяч в этом году. В прошлом году это было 6,8 (миллиона человек)", - сказал глава Крыма.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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