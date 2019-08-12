Крым рассчитывает принять до 7,1 миллиона туристов в 2019 году

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Крым, согласно прогнозам, в 2019 году примет до 7,1 миллиона туристов, в то время как в прошлом году их число составило 6,8 миллиона человек, рассказал глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стенограмма встречи Путина и Аксенова, которая состоялась в понедельник в Крыму, размещена на сайте Кремля.

Аксенов доложил, что с начала 2019 года аэропорт в Симферополе перевез 3,09 миллиона пассажиров на 2,5% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.