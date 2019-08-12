Аксенов рассказал Путину о нехватке специалистов в сфере здравоохранения

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал президенту РФ о нехватке специалистов в области медицины, в том числе, врачей, среднего медперсонала и узких специалистов по ряду направлений.

"Нерешенным вопросом до сих пор у нас остается отсутствие узких специалистов по ряду направлений. Как и, в общем, по стране. Сегодня при 8 тысячах штатных единиц не хватает у нас 600 врачей, где-то при 18 тысячах штатных единиц не хватает где-то 1,4 тысячи (единиц) среднего медицинского персонала", - сказал он на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Аксенов рассказал, что сейчас вместе с министерством здравоохранения власти Крыма разрабатывают программы, которые позволят решить проблемы.

"Это создание условий для получения жилья теми, кто приезжает сегодня на работу непосредственно в сферу здравоохранения. Надеемся, что с помощью реализации нацпроектов мы ситуацию в этой сфере преодолеем так или иначе", - сказал он.

Говоря о ситуации в сфере здравоохранения в целом в республике, Аксенов отметил, что около 40% медобъектов (более 2 тысяч в регионе), были модернизированы полностью или частично.