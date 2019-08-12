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РИА Новости

Аксенов рассказал Путину о нехватке специалистов в сфере здравоохранения

13:58, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи. 12 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи. 12 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал президенту РФ о нехватке специалистов в области медицины, в том числе, врачей, среднего медперсонала и узких специалистов по ряду направлений.
"Нерешенным вопросом до сих пор у нас остается отсутствие узких специалистов по ряду направлений. Как и, в общем, по стране. Сегодня при 8 тысячах штатных единиц не хватает у нас 600 врачей, где-то при 18 тысячах штатных единиц не хватает где-то 1,4 тысячи (единиц) среднего медицинского персонала", - сказал он на встрече с главой государства Владимиром Путиным.
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Аксенов рассказал, что сейчас вместе с министерством здравоохранения власти Крыма разрабатывают программы, которые позволят решить проблемы.
"Это создание условий для получения жилья теми, кто приезжает сегодня на работу непосредственно в сферу здравоохранения. Надеемся, что с помощью реализации нацпроектов мы ситуацию в этой сфере преодолеем так или иначе", - сказал он.
Стетоскоп
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Говоря о ситуации в сфере здравоохранения в целом в республике, Аксенов отметил, что около 40% медобъектов (более 2 тысяч в регионе), были модернизированы полностью или частично.
"Мы получили более 6,5 тысячи единиц нового оборудования. Соответственно, показатели по здравоохранению у нас тоже поползли вверх. У нас уменьшилась смертность от системных болезней кровообращения на 20%, от туберкулёза – на 35, детская, что главное, – на 40%, младенческая – в 1,9 раза практически. Это было достигнуто совместно со специалистами министерства здравоохранения РФ", - пояснил он.
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Сергей Аксенов (политик)Министерство здравоохранения РФВладимир ПутинКрымОбщество
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