Пожарные не могут взять под контроль пожар на Гран-Канарии

МАДРИД, 12 авг – РИА Новости. Пожарным пока не удается взять под контроль крупный пожар на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова), который уже уничтожил 1,5 тысячи гектара леса, сообщает служба по чрезвычайным ситуации Канар.

В общей сложности эвакуированы более тысячи человек, рано утром в понедельник свои дома были вынуждены покинуть более ста жителей муниципалитетов Артенара и Техеда.

В работах по ликвидации огня участвуют сотни пожарных и военных, а также Гражданская Гвардия, самолеты-амфибии и вертолеты.