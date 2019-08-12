В Приангарье ливни вызвали подъем уровня рек

"Отмечается повышение уровней воды на реках Уда, Бирюса на 100 – 200 сантиметров, на реке Ия – на 15-35 сантиметров", - говорится в сообщении. В управлении добавили, что уровень воды находится ниже критического.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах. По словам губернатора, от паводков пострадали 45 тысяч жителей Иркутской области, но это цифра еще будет уточняться.