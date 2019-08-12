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РИА Новости

В Приангарье ливни вызвали подъем уровня рек

13:32, 12 августа 2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС РФ
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ИРКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Ливневые дожди вызвали подъем уровня воды в ряде рек Приангарья, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
"Отмечается повышение уровней воды на реках Уда, Бирюса на 100 – 200 сантиметров, на реке Ия – на 15-35 сантиметров", - говорится в сообщении. В управлении добавили, что уровень воды находится ниже критического.
По данным гидрометцентра, в понедельник и вторник местами в Приангарье пройдут ливни, грозы, град, ветер усилится до 11-16 метров в секунду.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах. По словам губернатора, от паводков пострадали 45 тысяч жителей Иркутской области, но это цифра еще будет уточняться.
Здание, затопленное в результате паводка
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Паводок в Иркутской областиМЧСГидрометцентрИркутская областьПроисшествия
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