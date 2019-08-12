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РИА Новости

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Подмосковье

13:19, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 августа, пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье, среди них двое детей. По данным Минздрава Подмосковья, пятеро взрослых пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, двое детей - в состоянии средней степени тяжести.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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"Следственным отделом ОМВД России по г.о. Шаховская Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).... Водитель фуры задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщила Волк.
В региональном минтрансе сообщали, что произошло столкновение грузовика, микроавтобуса и легкового авто. По предварительной информации, фура в попутном направлении столкнулась с джипом, после чего джип выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.
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