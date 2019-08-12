Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Подмосковье

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 августа, пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье, среди них двое детей. По данным Минздрава Подмосковья, пятеро взрослых пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, двое детей - в состоянии средней степени тяжести.

"Следственным отделом ОМВД России по г.о. Шаховская Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).... Водитель фуры задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщила Волк.