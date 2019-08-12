Посол России объяснил причины задержания Лондоном иранского танкера

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Великобритании, задержав иранский танкер, могли пытаться спровоцировать ситуацию для экстерриториального применения законов ЕС, считает посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
"Что касается танкера, здесь, кончено, ситуация очень непростая. У нас складывается впечатление, что британцы попытались спровоцировать ситуацию и использовать в данном случае это задержание для применения законодательства Евросоюза в так называемом экстерриториальном плане - то есть не внутри Евросоюза, а по отношению к третьим странам", - заявил Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24".
Дипломат добавил, что пока аргументы Тегерана по этому инциденту убеждают российскую сторону больше, чем аргументы Лондона.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.