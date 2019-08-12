Посол России объяснил причины задержания Лондоном иранского танкера

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Великобритании, задержав иранский танкер, могли пытаться спровоцировать ситуацию для экстерриториального применения законов ЕС, считает посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

"Что касается танкера, здесь, кончено, ситуация очень непростая. У нас складывается впечатление, что британцы попытались спровоцировать ситуацию и использовать в данном случае это задержание для применения законодательства Евросоюза в так называемом экстерриториальном плане - то есть не внутри Евросоюза, а по отношению к третьим странам", - заявил Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Дипломат добавил, что пока аргументы Тегерана по этому инциденту убеждают российскую сторону больше, чем аргументы Лондона.