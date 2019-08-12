ОНК предложила создать рабочую группу по защите прав заключенных

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы предложила создать рабочую группу при Генпрокуратуре России по защите прав заключённых, рассказал в понедельник РИА Новости ответственный момент секретарь комиссии Иван Мельников.

"Мы предлагаем создать на площадке Генеральной прокуратуры РФ межведомственную рабочую группу с участием членов ОНК, прокуроров, представителей уполномоченного по защите прав человека в РФ, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченного по защите прав ребёнка и членов СПЧ с целью усиления контроля за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, а также выработки рекомендаций и мер по профилактике нарушения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц", - сказал Мельников.