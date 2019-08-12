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РИА Новости

Посол России потребовал от Лондона продолжения расследования дела Скрипалей

13:06, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему ждет от Великобритании официального отчета по делу Скрипалей, Москва будет и дальше требовать от Лондона продолжения расследования и предоставления конкретных фактов об инциденте, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
В начале августа издание The Guardian в своей статье о возможности причастности российских властей к инциденту в Солсбери цитирует представителя Скотланд-Ярда, который говорит, что существует огромное количество спекуляций о том, кто стоит за отравлением Скрипалей, но полиции нужны доказательства.

"Я думаю, те люди, которые ведут расследование, ведут себя немножко более честно, и действительно они должны работать с конкретными фактами. Каких-либо фактов о причастности России к этому инциденту нет. Мы по-прежнему ждем от Великобритании официального отчета. Прошло полтора года, до сих пор нам не было ничего представлено", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-24", комментируя заявление Скотланд-Ярда.

Он добавил, что российская сторона не получает и любой другой информации по инциденту – британские власти отказываются от встреч, не отвечают на ноты России.
"Вообще с точки зрения дипломатической практики, когда государство перестает отвечать на официальные запросы – это ситуация, выходящая из ряда вон. Но тем не менее это новые британские реалии, мы будем продолжать требовать официального расследования и предоставления конкретных фактов, но, к сожалению, пока мы в этом вопросе не очень сильно продвинулись", - отметил российский дипломат.
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23 июля, 16:04Акценты - Радио Sputnik
Итон, Скрипали и масленица. Что нужно знать о новом британском премьереБорис Джонсон сменит Терезу Мэй на посту британского премьер-министра. Так who is Mr. Джонсон?
В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Британские власти утверждали, что это офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Но затем сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии как туристы и никак не связаны со спецслужбами.
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
8 августа, 17:27Акценты - Радио Sputnik
На Скотланд-Ярд ближе. Голосу разума в деле Скрипалей добавили БасуПока правила Мэй, с делом Скрипалей все было более-менее ясно. Но власть-то сменилась. А сменилась ли концепция, так и не сказали. И как себя вести Скотланд-Ярду, если у него нет ни одного доказательства причастности России к происшествию в Солсбери?
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Юлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейВеликобританияРоссияАлександр ЯковенкоВ мире
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