Посол России потребовал от Лондона продолжения расследования дела Скрипалей

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему ждет от Великобритании официального отчета по делу Скрипалей, Москва будет и дальше требовать от Лондона продолжения расследования и предоставления конкретных фактов об инциденте, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

В начале августа издание The Guardian в своей статье о возможности причастности российских властей к инциденту в Солсбери цитирует представителя Скотланд-Ярда, который говорит, что существует огромное количество спекуляций о том, кто стоит за отравлением Скрипалей, но полиции нужны доказательства.

"Я думаю, те люди, которые ведут расследование, ведут себя немножко более честно, и действительно они должны работать с конкретными фактами. Каких-либо фактов о причастности России к этому инциденту нет. Мы по-прежнему ждем от Великобритании официального отчета. Прошло полтора года, до сих пор нам не было ничего представлено", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-24", комментируя заявление Скотланд-Ярда.

Он добавил, что российская сторона не получает и любой другой информации по инциденту – британские власти отказываются от встреч, не отвечают на ноты России.

"Вообще с точки зрения дипломатической практики, когда государство перестает отвечать на официальные запросы – это ситуация, выходящая из ряда вон. Но тем не менее это новые британские реалии, мы будем продолжать требовать официального расследования и предоставления конкретных фактов, но, к сожалению, пока мы в этом вопросе не очень сильно продвинулись", - отметил российский дипломат.

В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.