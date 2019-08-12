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РИА Новости

В Екатеринбурге таможенники изъяли 38 килограммов красной икры

12:45, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Красная икра . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Таможенники в Екатеринбурге изъяли 38 килограммов красной икры у пассажира рейса в Финляндию, сообщает в понедельник Уральское таможенное управление.
"При проверке рейса Екатеринбург-Хельсинки таможенники остановили в "зеленом" коридоре пассажира с полным чемоданом икры. Инспекторы насчитали 38 килограммов красной икры, которая была расфасована по пяти брикетам из пенопласта, а также пять полиэтиленовых упаковок с рыбой. Общий вес провизии составил почти 45 килограммов", - говорится в сообщении.
Красная икра
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Таможенникам мужчина объяснил, что везет икру в подарок на свадьбу в Финляндию.
"Икра является стратегическим ресурсом. Беспрепятственно вывозить из страны красную икру лососевых рыб разрешено не более 5 килограммов. Это ограничение предусмотрено для товаров, вывозимых для личных, а не коммерческих целей. А вот осетровой или черной икры разрешено вывозить всего 250 граммов и только в заводской упаковке", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника таможенного поста аэропорта Кольцово Сергея Боровика.
В отношении мужчины возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от одной второй до двукратной стоимости товара. Сейчас икра хранится в специальных помещениях склада временного хранения. Ее дальнейшую судьбу решит суд, отмечает управление.
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ФинляндияЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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