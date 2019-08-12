Официальный курс евро на вторник вырос до 73,12 рубля

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 10,35 копейки - до 73,1231 рубля, курс доллара увеличился на 17,44 копейки - до 65,4287 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 14,25 копейки, составив 68,8912 рубля.