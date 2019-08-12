Шведская редакция газеты Metro прекратит сотрудничество с журналистами

СТОКГОЛЬМ, 12 авг - РИА Новости. Шведская редакция бесплатной газеты Шведская редакция бесплатной газеты Metro , входящей в международный холдинг Metro International, прекращает сотрудничество с журналистами, сообщил в понедельник главный редактор издания Томас Эрикссон.

"Да, это правда, что Metro прекращает свою журналистскую работу", - заявил Эрикссон в интервью телеканалу SVT Nyheter . Он добавил, что покидает редакцию, и затруднился сообщить подробности о дальнейшей судьбе издания и новом формате.

Редакция была вынуждена приостановить работу в конце марта этого года из-за финансовых проблем. Газета задолжала в общей сложности около 2 миллионов евро налоговой инспекции и своему главному дистрибьютору. Сотрудники издания жаловались, что им не выплачивают зарплату. С апреля Metro перестала выходить в виде бумажной ежедневной газеты, однако материалы сайта продолжали обновляться, печатное издание перешло в формат еженедельного издания.

По данным издания Dagens Nyheter, теперь сайт Metro станет "площадкой для дискуссий", где независимые авторы смогут публиковать свои материалы. Выпуск в печатном виде прекращается.