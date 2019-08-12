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РИА Новости

Шведская редакция газеты Metro прекратит сотрудничество с журналистами

12:17, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стокгольм. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 12 авг - РИА Новости. Шведская редакция бесплатной газеты Metro, входящей в международный холдинг Metro International, прекращает сотрудничество с журналистами, сообщил в понедельник главный редактор издания Томас Эрикссон.
"Да, это правда, что Metro прекращает свою журналистскую работу", - заявил Эрикссон в интервью телеканалу SVT Nyheter. Он добавил, что покидает редакцию, и затруднился сообщить подробности о дальнейшей судьбе издания и новом формате.
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Редакция была вынуждена приостановить работу в конце марта этого года из-за финансовых проблем. Газета задолжала в общей сложности около 2 миллионов евро налоговой инспекции и своему главному дистрибьютору. Сотрудники издания жаловались, что им не выплачивают зарплату. С апреля Metro перестала выходить в виде бумажной ежедневной газеты, однако материалы сайта продолжали обновляться, печатное издание перешло в формат еженедельного издания.
По данным издания Dagens Nyheter, теперь сайт Metro станет "площадкой для дискуссий", где независимые авторы смогут публиковать свои материалы. Выпуск в печатном виде прекращается.
Шведская редакция газеты Metro входит в состав Metro International, шведской медиакомпании, зарегистрированной в Люксембурге. Глобальная редакция издания в настоящее время находится в Лондоне. Metro получает выручку от размещения рекламных объявлений. Газета ежедневно выходит в более чем 20 странах мира, в том числе в России.
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