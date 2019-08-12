Режиссер "Мстителей: Финал" объяснил, почему с Черной вдовой не прощались

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Один из режиссеров ленты "Мстители: Финал" Джо Руссо объяснил, почему в фильме значительно больше времени уделено прощанию с Железным человеком (Роберт Дауни-младший), чем с Черной вдовой (Скарлетт Йоханссон), сообщает Independent.
"Меня спрашивают, почему Наташа не получила столько же экранного времени после своей смерти, сколько персонаж Тони. Дело в том, что про Тони не будет еще одного фильма. С ним все кончено. А про Наташу будет новая картина", - рассказал Руссо.
Черная вдова пожертвовала жизнью, чтобы раздобыть Камень души, который позволяет Мстителям изменить ход истории и спасти половину живых существ Вселенной.
Релиз нового фильма о героине Скарлетт Йоханссон, в котором помимо нее снимается Рэйчел Вайс, Флоренс Пью и Рэй Уинстон, запланирован на 1 мая 2020 года.