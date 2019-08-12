В Кузбассе проверят семью девочки, которая подожгла платье подруги

КЕМЕРОВО, 12 авг - РИА Новости. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних в Новокузнецке проверяют семью 9-летней девочки, которая подожгла зажигалкой платье 5-летней подруги, после чего та попала в реанимацию.

Инцидент произошел 7 августа. Медицинские работники диагностировали у ребенка термические ожоги и госпитализировали. На данный момент пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку. По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов тела.

"Подобные трагедии всегда на особом контроле. До конца непонятно, был ли это умышленный поджог ребенка или это несчастный случай. СМИ выдают разные версии, и точку может поставить только следствие… Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних проверяют обстановку в семье той девочки, которая баловалась зажигалкой. Состояла ли семья на учете, была ли она социально запущенной и так далее", – пояснил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.