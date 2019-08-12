Число многодетных семей в Тюменской области выросло на 7,7%

ТЮМЕНЬ, 12 авг – РИА Новости. Число многодетных семей выросло в Тюменской области за семь месяцев на 7,7% и достигло 26375, сообщил РИА Новости в понедельник сотрудник пресс-службы губернатора.

"В Тюменской области предпринимаются серьезные шаги для обеспечения благополучия семей. Строятся детские сады, школы, жилье, совершенствуется система здравоохранения, создаются условия для семейного отдыха, занятий творчеством и спортом. Наш регион поддерживает многодетные семьи, в том числе, и те, что оказались в трудной жизненной ситуации. Главная помощь — в решении жилищных вопросов", – прокомментировал РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор.

По данным пресс-службы губернатора в регионе действует комплекс мер по поддержки семьи, материнства и детства. В их числе – реализация областного закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей". Так, 15,8 тысячи многодетных семей, зарегистрированных на территории региона, или 60% от общего числа, уже обратились с заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка, а 13,4 тысячи семей уже приняты на учет.

Кроме того, в 2019 году многодетным семьям уже предоставлено 683 земельных участка, из них 61 земельный участок - в июле. Всего за период реализации этой программы земельные участки получили свыше восьми тысяч семей и общая площадь предоставленных участков составила 859 гектар.