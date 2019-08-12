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РИА Новости
Тюменская область

Число многодетных семей в Тюменской области выросло на 7,7%

12:07, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 12 авг – РИА Новости. Число многодетных семей выросло в Тюменской области за семь месяцев на 7,7% и достигло 26375, сообщил РИА Новости в понедельник сотрудник пресс-службы губернатора.

"В Тюменской области предпринимаются серьезные шаги для обеспечения благополучия семей. Строятся детские сады, школы, жилье, совершенствуется система здравоохранения, создаются условия для семейного отдыха, занятий творчеством и спортом. Наш регион поддерживает многодетные семьи, в том числе, и те, что оказались в трудной жизненной ситуации. Главная помощь — в решении жилищных вопросов", – прокомментировал РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор.

По данным пресс-службы губернатора в регионе действует комплекс мер по поддержки семьи, материнства и детства. В их числе – реализация областного закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей". Так, 15,8 тысячи многодетных семей, зарегистрированных на территории региона, или 60% от общего числа, уже обратились с заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка, а 13,4 тысячи семей уже приняты на учет.
Кроме того, в 2019 году многодетным семьям уже предоставлено 683 земельных участка, из них 61 земельный участок - в июле. Всего за период реализации этой программы земельные участки получили свыше восьми тысяч семей и общая площадь предоставленных участков составила 859 гектар.
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В свою очередь, по данным корпоративной информационной системы департамента социального развития Тюменской области, многодетные семьи, принятые на учет в Голышмановском городском округе в количестве 167 семей, обеспечены земельными участками в полном объеме, по состоянию на 1 августа 2019 года очередь в данном муниципальном образовании "закрыта".
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