Проект гимназии в Подмосковье стал финалистом архитектурного фестиваля WAF

Модель гимназии им. Е. М. Примакова, которую планируется построить рядом с существующим зданием в деревне Раздоры Одинцовского городского округа, войдут новый образовательный центр, комплекс общежитий и стадион на 500 мест.

"То, что эскизный проект областной гимназии им. Е. М. Примакова вошел в шорт-лист WAF, говорит о высоком уровне проектных решений, конкурирующих с лучшими мировыми практиками. Такой взаимообмен и открытость международному сообществу повышает и уровень нашей архитектурной школы, и ее узнаваемость", — цитирует пресс-служба главного архитектора Московской области Александру Кузьмину.

Всемирный фестиваль архитектуры пройдет в Амстердаме с 4 по 6 декабря. Претендовать на награды более чем в 30 номинациях могут нереализованные проекты и объекты, построенные в течение последних полутора лет. В составе жюри в этом году будет 148 представителей профессионального сообщества, включая архитекторов, критиков, финалистов и победителей прошлых сезонов, среди них Никита Явейн (Студия 44), Питер Кук (CRAB studio), Элисон Брукс (Alison Brooks Architects), Франсине Хубен (Mecanoo), Джеймс Тимберлейк (KieranTimberlake).