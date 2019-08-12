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Проект гимназии в Подмосковье стал финалистом архитектурного фестиваля WAF

11:58, 12 августа 2019
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© Fotolia / bbsferrariГород Одинцово
Город Одинцово
© Fotolia / bbsferrari
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эскизный проект гимназии в Одинцовском городском округе Московской области стал финалистом престижной международной премии Всемирного фестиваля архитектуры (WAF), сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.
Модель гимназии им. Е. М. Примакова, которую планируется построить рядом с существующим зданием в деревне Раздоры Одинцовского городского округа, войдут новый образовательный центр, комплекс общежитий и стадион на 500 мест.

"То, что эскизный проект областной гимназии им. Е. М. Примакова вошел в шорт-лист WAF, говорит о высоком уровне проектных решений, конкурирующих с лучшими мировыми практиками. Такой взаимообмен и открытость международному сообществу повышает и уровень нашей архитектурной школы, и ее узнаваемость", — цитирует пресс-служба главного архитектора Московской области Александру Кузьмину.

Всемирный фестиваль архитектуры пройдет в Амстердаме с 4 по 6 декабря. Претендовать на награды более чем в 30 номинациях могут нереализованные проекты и объекты, построенные в течение последних полутора лет. В составе жюри в этом году будет 148 представителей профессионального сообщества, включая архитекторов, критиков, финалистов и победителей прошлых сезонов, среди них Никита Явейн (Студия 44), Питер Кук (CRAB studio), Элисон Брукс (Alison Brooks Architects), Франсине Хубен (Mecanoo), Джеймс Тимберлейк (KieranTimberlake).
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