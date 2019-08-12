Дети возвращаются в Приангарье из лагеря под Рязанью из-за антисанитарии

ИРКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Дети из подтопленного Нижнеудинска возвращаются домой с отдыха из лагеря под Рязанью, не дождавшись окончания смены, так как их не устроили антисанитарные условия проживания, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В прошлую пятницу на отдых в оздоровительный лагерь в Рязанской области прибыли 179 детей из Нижнеудинска.

"По прибытии в лагерь ребята стали жаловаться на условия проживания, его санитарное состояние. Сопровождающие приняли решение везти детей домой, сейчас все школьники едут в Нижнеудинск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место отдыха детей для того, чтобы разобраться в ситуации, отправились представители регионального министерства образования и министерства социального развития, опеки и попечительства. Все необходимые разрешительные документы на организацию детского отдыха в рязанском лагере были.