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РИА Новости

Дети возвращаются в Приангарье из лагеря под Рязанью из-за антисанитарии

11:51, 12 августа 2019
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© Фото : LesSkazka Лагерь "Лесная сказка" в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области
Лагерь Лесная сказка в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области
© Фото : LesSkazka
ИРКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Дети из подтопленного Нижнеудинска возвращаются домой с отдыха из лагеря под Рязанью, не дождавшись окончания смены, так как их не устроили антисанитарные условия проживания, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В прошлую пятницу на отдых в оздоровительный лагерь в Рязанской области прибыли 179 детей из Нижнеудинска.
"По прибытии в лагерь ребята стали жаловаться на условия проживания, его санитарное состояние. Сопровождающие приняли решение везти детей домой, сейчас все школьники едут в Нижнеудинск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место отдыха детей для того, чтобы разобраться в ситуации, отправились представители регионального министерства образования и министерства социального развития, опеки и попечительства. Все необходимые разрешительные документы на организацию детского отдыха в рязанском лагере были.
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От наводнения пострадали порядка 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Более 5 тысяч детей из затопленных территорий Приангарья с начала июля отправились на отдых в загородные лагеря.
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