Главы МИД Ирана и Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе

ТЕГЕРАН, 12 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил со своим катарским коллегой Мохаммадом бен Абдеррахманом аль-Тани ситуацию в Персидском заливе, сообщило в понедельник иранское внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению министерства, переговоры состоялись в Катаре, министры также коснулись вопроса двусторонних отношений и необходимости постоянных консультаций обеих стран, являющихся соседями по Персидскому заливу, относительно развития ситуации в регионе.

Зариф в ходе встречи заявил, что ответственность за безопасность Персидского залива несут страны этого региона, а не зарубежные силы. На фоне стремления США создать коалицию по патрулированию, в том числе в Персидском заливе, он указал, что прежде военные коалиции терпели неудачу.

Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Кроме того, 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.