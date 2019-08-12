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РИА Новости

Главы МИД Ирана и Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе

11:43, 12 августа 2019
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© U.S. Navy photoЭсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
© U.S. Navy photo
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил со своим катарским коллегой Мохаммадом бен Абдеррахманом аль-Тани ситуацию в Персидском заливе, сообщило в понедельник иранское внешнеполитическое ведомство.
Согласно сообщению министерства, переговоры состоялись в Катаре, министры также коснулись вопроса двусторонних отношений и необходимости постоянных консультаций обеих стран, являющихся соседями по Персидскому заливу, относительно развития ситуации в регионе.
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Зариф в ходе встречи заявил, что ответственность за безопасность Персидского залива несут страны этого региона, а не зарубежные силы. На фоне стремления США создать коалицию по патрулированию, в том числе в Персидском заливе, он указал, что прежде военные коалиции терпели неудачу.
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.
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Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Кроме того, 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля.
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Персидский заливМохаммад Джавад ЗарифКатарИран
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