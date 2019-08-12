Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Теплая погода преимущественно с температурой 22-24 градуса ожидает москвичей на этой неделе, но характер погоды и количество осадков будет меняться в течение недели, наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник вечером, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"На этой неделе у нас будет разная погода. Будет и солнце, как сегодня, а завтра погода начнет портиться к вечеру. Где-то после 18.00 у нас начнет оказывать влияние циклон, и за завтрашний день, за три часа может выпасть до пяти миллиметров осадков", - сказала Позднякова.

При этом, по ее словам, днем во вторник погода будет комфортной, воздух в городе успеет прогреться до 22-24 градусов. Метеоролог отметила, что в основном ненастная погода придется на вечер вторника и в ночь на среду, далее ситуация улучшится.

"В ночь на среду циклон будет оказывать влияние кратковременными дождями, возможно, с грозами. Порывы ветра могут у нас усиливаться до 15 метров в секунду. Потом циклон быстро пройдет. Возможно, мы проспим период ненастной погоды, а утром уже все будет хорошо", - сказала Позднякова.

Она также отметила, что уже в среду дожди сохранятся лишь местами, при переменной облачности воздух также будет прогреваться до 22-24 градусов. В четверг, по ее словам, москвичей также ожидает довольно комфортная погода: значительных осадков не ожидается, ночи будут довольно теплые, 13-15 градусов, дневная температура 22-23 градуса.

"В пятницу существенных осадков у нас не ожидается, правда ночь будет чуть прохладнее на два-три градуса. Дневная температура останется на уровне 23-24 градусов", - добавила Позднякова.

Синоптик также отметила, что атмосферное давление тоже будет меняться в течение недели, к среде оно упадет до 741 миллиметра ртутного столба, что ниже климатической нормы, а к пятнице будет опять повышаться. Но, по ее словам, это незначительные колебания.