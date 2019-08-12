В Ростовской области завели дело против начальника изолятора после побега

ВОЛГОГРАД, 12 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против начальника изолятора временного содержания Миллеровского района Ростовской области после побега обвиняемого, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК по региону.

Ранее сообщалось, что 9 августа из изолятора временного содержания в Миллеровском районе сбежал обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, распилив металлическую решетку. На следующий день беглец был задержан.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника изолятора временного содержания ОМВД России по Миллеровскому району. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)",- говорится в сообщении ведомства.

СК полагает, что подозреваемый не проверил информацию о планируемом побеге и о наличии у заключенного ножовки, а также не провел обыск камеры и позволил мужчине пользоваться телефоном.