В Сирию за сутки вернулись более трех тысяч беженцев

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более трех тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в Более трех тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в Facebook

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 3064 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 389 человек (женщин - 117, детей - 199), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 2675 человек (женщин - 803, детей - 1364)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток вывод беженцев в места постоянного проживания не осуществлялся. Кроме того, гуманитарные и благотворительные акции не проводились.