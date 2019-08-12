Афганистан надо вовлекать в строительство магистралей, считают в ШОС

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Афганистан следует активно вовлекать в создание транспортных магистралей в Азии, это послужит одним из фактором стабилизации ситуации в стране, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"В процессе формирования региональных транспортных магистралей важно вовлекать Афганистан, что, несомненно, послужит еще одним фактором для стабилизации ситуации в этой стране", - заявил Норов, выступая на Каспийском экономическом форуме.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.