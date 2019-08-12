Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 35, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 35, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 14, Идлиб – один, Латакия – 14, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – 12, Латакия – семь, Хама – 15", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.

Кроме того, отмечается, что в течение суток подписано 10 соглашений о переходе под контроль легитимного правительства САР в населенных пунктах Айед-Кабир, Аббад, Эт-Таура-Гарби, Эт-Таура-Шарки, Эт-Таура-Жунубий, Эт-Таура-Шимали, Саф-Сафе-Шимали, Саф-Сафе-Гарби, Саф-Сафе-Жунубий, Хнедей провинции Ракка.