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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

10:42, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на Алеппо
Вид на Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 35, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 14, Идлиб – один, Латакия – 14, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – 12, Латакия – семь, Хама – 15", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
Кроме того, отмечается, что в течение суток подписано 10 соглашений о переходе под контроль легитимного правительства САР в населенных пунктах Айед-Кабир, Аббад, Эт-Таура-Гарби, Эт-Таура-Шарки, Эт-Таура-Жунубий, Эт-Таура-Шимали, Саф-Сафе-Шимали, Саф-Сафе-Гарби, Саф-Сафе-Жунубий, Хнедей провинции Ракка.
"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2 582. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234", - уточняется в сообщении.
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