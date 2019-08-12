Директору детского лагеря под Рязанью грозит штраф за антисанитарию

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура возбудила административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований в отношении директора детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" в Рязанской области после жалоб отдыхающих из Иркутской области, сообщается на сайте прокуратуры региона.

ГТРК "Иркутск" сообщил о том, что отдыхающие в "Лесной сказке" дети и педагоги из Иркутской области пожаловались на условия содержания. В частности, их возмутили сломанная мебель, обшарпанные стены и холодный душ.

После информации в СМИ прокуратура начала проверку и установила, что утром 9 августа в "Лесную сказку" из Иркутской области прибыли 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых. Во время проверки выявлен ряд нарушений, отмечает надзорное ведомство.

"В частности, установлено, что допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях", - говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура области внесла представление руководителю регионального управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

"По фактам выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства… в отношении директора ООО "ДООЦ "Лесная сказка" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а также внесено представление об устранении нарушений закона", - информирует прокуратура.