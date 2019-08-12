Соцпартия Молдавии подготовила концепт реформы юстиции

КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в понедельник, что Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) подготовила концепт реформы юстиции, который будет обсуждаться с партнерами по парламентскому большинству и представителями гражданского сообщества.

"Мы решительно настроены, и у нас есть политическая воля для осуществления истинной реформы в области юстиции. Фракция ПСРМ подготовила концепт этой реформы, который в предстоящие недели будет обсужден с партнерами по коалиции и представлен на публичные консультации с обществом", - написал Додон на своей странице в Facebook после заседания с председателем парламента Зинаидой Гречаный и руководством фракции Соцпартии в парламенте.

Президент также отметил, что Соцпартия готова поддержать разработанные им социальные инициативы. В частности, речь идет о том, чтобы индексация пенсий проводилась дважды в год. Столь же важным Додон считает подготовку к всеобщим местным выборам, запланированным в Молдавии на 20 октября.

"В последующие недели, до конца августа, у нас будет очень насыщенная повестка, которая включает внеочередные заседания парламента РМ (Республики Молдова - ред.), заседание Высшего совета безопасности и другие важные мероприятия", - подчеркнул он.

Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.