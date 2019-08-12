Путин отметил вклад Шмакова в совершенствование трудового законодательства

"Вы посвятили свою жизнь развитию профсоюзного движения в нашей стране и на протяжении многих лет вносите значимый вклад в совершенствование трудового законодательства, обеспечение прав, интересов и социальных гарантий граждан России", - говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что ответственная и востребованная деятельность Шмакова служит укреплению стабильности в обществе и достойна самого глубокого уважения.

Шмаков родился 12 августа 1949 года в Москве. В 1993 году он был избран председателем Федерации независимых профсоюзов России, а в 1996, 2001, 2006, 2011, 2015 и 2019 годах переизбран на эту должность. Кроме того, Шмаков отмечен госнаградами: орденом "Знак почета", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Дружбы; медалью "В память 850-летия Москвы". Кавалер Золотого Почетного знака "Общественное признание"; лауреат международной премии "Персона года - 2009".