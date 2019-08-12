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РИА Новости

Путин отметил вклад Шмакова в совершенствование трудового законодательства

10:02, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков
Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова с 70-летием, отметив его вклад в совершенствование трудового законодательства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы посвятили свою жизнь развитию профсоюзного движения в нашей стране и на протяжении многих лет вносите значимый вклад в совершенствование трудового законодательства, обеспечение прав, интересов и социальных гарантий граждан России", - говорится в телеграмме.
Путин также отметил, что ответственная и востребованная деятельность Шмакова служит укреплению стабильности в обществе и достойна самого глубокого уважения.
Шмаков родился 12 августа 1949 года в Москве. В 1993 году он был избран председателем Федерации независимых профсоюзов России, а в 1996, 2001, 2006, 2011, 2015 и 2019 годах переизбран на эту должность. Кроме того, Шмаков отмечен госнаградами: орденом "Знак почета", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Дружбы; медалью "В память 850-летия Москвы". Кавалер Золотого Почетного знака "Общественное признание"; лауреат международной премии "Персона года - 2009".
Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков. Архивное фото
13 апреля 2018, 18:02РИА Новости
Шмаков призвал прекратить рабочие визы граждан стран, вводивших санкции
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Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииВладимир ПутинОбщество
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