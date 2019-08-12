Ан-26 вылетел для мониторинга лесных пожаров в Сибири

КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ан-26 вылетел из аэропорта Красноярска для мониторинга ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникации Минобороны РФ.

"Самолет Ан-26 вылетел из Красноярска на разведку пожарной ситуации в Красноярском крае и Иркутской области. На его борту находятся представители Минобороны РФ, МЧС РФ и Авиалесоохраны", - сказали в департаменте.

В пресс-службе военного ведомства добавили, что самолет будет двигаться по маршруту Красноярск - село Богучаны (Красноярский край) - Братск (Иркутская область), где сядет на дозаправку, - Усть-Кут (Иркутская область) - Красноярск.