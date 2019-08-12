В ДНР обвинили ВСУ в девяти нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о девяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские вели огонь по территории республики из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждена школа и два дома.