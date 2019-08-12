S&P подтвердило рейтинг Москвы на уровне "BBB-"

На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото

На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

Рейтинг выпусков приоритетных необеспеченных облигаций города также подтвержден на уровне "BBB-".

"В ближайшие три года бюджетные показатели Москвы немного ослабнут, так как руководство города планирует реализовать ряд крупных долгосрочных инвестиционных проектов. Расходная часть бюджета также будет подвергаться умеренному давлению со стороны новых президентских указов", - пишет агентство.

S&P полагает, что в ближайшее время бюджет Москвы будет исполняться с дефицитом. Остатки денежных средств на счетах снизятся, но уровень долга останется минимальным. S&P отмечает взвешенное и продуманное управление долгом в столице и хорошие показатели ликвидности, которые позволяют поддерживать кредитоспособность города.