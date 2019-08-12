Власти Бурятии используют аэрофотосъемку для работы с инвестициями по лесу

УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Планируется использовать возможности аэрофотосъемки, что позволит с минимальной погрешностью определять запасы леса при выделении лесных участков инвесторам в Бурятии, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

По словам Цыденова, сейчас работа с инвесторами в лесной отрасли Бурятии осложняется тем, что выделение участков происходит по картам 80-х годов прошлого века, что не позволяет более-менее точно определить запасы леса на выделенных участках.

"Теперь еще мы прорабатываем тему использования аэрофотосъемки. Изображения со спутника и специальное программное обеспечение позволяют с минимальной погрешностью определить запасы леса в кубах на выделяемом участке. Да, эта программа не настолько совершенна, что позволит определить разновидности лиственных или хвойных деревьев, но непосредственно лиственные от хвойных отличает, что позволяет более объективно оценить запасы. То есть это не человек на глаз оценивал, а программа посчитала", - сказал Цыденов.

Он отметил, что программа позволит также проще проводить приемку участка после использования. "У нас же много вырубок идет выборочно, когда рубят не сплошняком, а выбирают зрелые деревья, а тонкомеры остаются. И в таком плане оценить, а сколько же на самом деле вырубили, сложно. Зато это позволит сделать аэрофотосъемка", - пояснил глава Бурятии.