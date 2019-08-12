В администрацию Киева подали пять заявок о парадах ко Дню независимости

Военные во время репетиции парада в Киеве. Архивное фото

Военные во время репетиции парада в Киеве

КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Пять заявок о проведении парадов по случаю Дня независимости Украины поступили в Киевскую государственную городскую администрацию (КГГА) от общественных организаций, сообщает в понедельник Пять заявок о проведении парадов по случаю Дня независимости Украины поступили в Киевскую государственную городскую администрацию (КГГА) от общественных организаций, сообщает в понедельник агентство УНН со ссылкой на ответ администрации.

День независимости Украины - государственный праздник, который ежегодно отмечается 24 августа с 1992 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что День независимости будет праздноваться в "новом формате", а деньги на проведение военного парада будут направлены военным. Глава офиса президента Андрей Богдан сообщил, что вместо военного парада в центре Киева состоится "шествие достоинства", в котором будет участвовать Зеленский.

"По состоянию на 8 августа 2019 года в КГГА поступило пять заявок на проведение акций "Парад Непокоренных" ко Дню независимости Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во всех парадах ожидается участие по 10 тысяч человек.