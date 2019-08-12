Глава Бурятии рассказал о сложностях работы с инвесторами в лесной отрасли

УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Работа с инвесторами в лесной отрасли Бурятии осложняется тем, что выделение участков происходит по картам 80-х годов прошлого века, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
"У нас идет продажа леса по картам 80-х годов прошлого века. Что такое карта 80-х годов? Лес за это время вырос, сгорел, снова вырос, был кустарник, стал кедровник и так далее. И когда первоначально лес выделяется, он выделяется по этой карте", - сказал Цыденов.
"Потом на место специально выходит человек, оценивает, но это тоже на глаз. Поэтому всегда есть вероятность погрешности. Сейчас мы перешли на то, что хотя бы когда сдаются участки после завершения вырубки, то принимаются они только с фотофиксацией - фотографируются участки, чтобы проконтролировать, насколько они зачищены, освобождены от опилок, каких-то остатков", - добавил глава Бурятии.