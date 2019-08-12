Глава Бурятии рассказал о сложностях работы с инвесторами в лесной отрасли

УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Работа с инвесторами в лесной отрасли Бурятии осложняется тем, что выделение участков происходит по картам 80-х годов прошлого века, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

"У нас идет продажа леса по картам 80-х годов прошлого века. Что такое карта 80-х годов? Лес за это время вырос, сгорел, снова вырос, был кустарник, стал кедровник и так далее. И когда первоначально лес выделяется, он выделяется по этой карте", - сказал Цыденов.