Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок

УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Проблема незаконных вырубок леса актуальна для Бурятии, как и других дальневосточных регионов, в республике с начала года выявлено почти 700 фактов рубки с ущербом на сумму более 308 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов.

В середине июля вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил Забайкалье, где в Хилокском районе осмотрел состояние пунктов заготовки древесины, после чего объявил журналистам, что край является чемпионом по нарушениям лесного законодательства в ДФО.

"К сожалению, у нас незаконные вырубки тоже есть, стараемся с ними бороться. С начала года выявлено почти 700 фактов незаконной рубки, ущерб лесному фонду – более 308 миллионов рублей. Раскрываемость этих преступлений составляет 67%. Боремся разными методами, включая штрафы, уголовное преследование", - сказал Цыденов.

По его данным, за нарушения в сфере лесного законодательства в Бурятии возбуждено 578 уголовных дел и свыше 1,6 тысячи дел об административных правонарушениях, к ответственности привлечены 176 нарушителей, выписаны штрафы на сумму почти 9 миллионов рублей.