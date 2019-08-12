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РИА Новости

Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок

09:20, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Александр КондратюкПолицейские из Омска задержали группировку, незаконно вырубающую лес
Полицейские из Омска задержали группировку, незаконно вырубающую лес
© РИА Новости / Александр Кондратюк
УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Проблема незаконных вырубок леса актуальна для Бурятии, как и других дальневосточных регионов, в республике с начала года выявлено почти 700 фактов рубки с ущербом на сумму более 308 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов.
В середине июля вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил Забайкалье, где в Хилокском районе осмотрел состояние пунктов заготовки древесины, после чего объявил журналистам, что край является чемпионом по нарушениям лесного законодательства в ДФО.
Рубка леса
11 августа, 17:17РИА Новости
Проблему "черных лесорубов" под Архангельском решают при помощи фотоловушек
"К сожалению, у нас незаконные вырубки тоже есть, стараемся с ними бороться. С начала года выявлено почти 700 фактов незаконной рубки, ущерб лесному фонду – более 308 миллионов рублей. Раскрываемость этих преступлений составляет 67%. Боремся разными методами, включая штрафы, уголовное преследование", - сказал Цыденов.
По его данным, за нарушения в сфере лесного законодательства в Бурятии возбуждено 578 уголовных дел и свыше 1,6 тысячи дел об административных правонарушениях, к ответственности привлечены 176 нарушителей, выписаны штрафы на сумму почти 9 миллионов рублей.
"Кроме того, в лесах Бурятии установлены фотоловушки – почти 100 штук – они в режиме онлайн передают материалы в лесничества", - рассказал Цыденов.
Читайте полный текст интервью с Алексеем Цыденовым >>
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Алексей ЦыденовРоссияБурятияПроисшествия
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