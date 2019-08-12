На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Свердловская полиция проверяет информацию о свалке уголовных дел с личными данными граждан, обнаруженной в лесу около деревни Шайдурово, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в telergram-каналах стали распространяться снимки свалки в лесу около деревни Шайдурово, где, помимо бытовых отходов, были материалы уголовных дел, характеристики, протоколы с указанием паспортных данных граждан, а также фотографии, предположительно, сделанные на месте преступления.