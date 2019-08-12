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РИА Новости

Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров

08:52, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров
Ликвидация пожаров
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ликвидация пожаров. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Власти Бурятии обратились в Минприроды из-за нехватки средств на тушение лесных пожаров, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
По его данным, сейчас в Бурятии горит порядка 67 тысяч гектаров леса - все это грозовые пожары, не связанные с деятельностью человека.
"Нет, их, конечно же, хотелось бы больше", - сказал Цыденов, отвечая на вопрос, достаточно ли у республики средств на борьбу с пожарами.
"С тем объемом пожаров, который сейчас есть, нам уже не хватает денег, до конца года не хватит, мы уже обратились в Минприроды с просьбой, чтобы нам добавили", - пояснил глава республики.
Лесной пожар
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Цыденов отметил, что в этом году произошло значительное обновление лесопожарной техники.
"Существенно обновили парк водовозок, тракторов, грейдеров, бульдозеров. Закуплено 28 единиц лесопожарной техники, часть машин уже поступила в республику. Ведь лесной пожар водой не тушится. Тушение с самолетов эффективно, если, допустим, фронт подходит к населенному пункту и нужно в определенном месте остановить этот фронт. Лесные пожары тушатся прокладкой минерализованных полос, встречным палом, и вся эта новая техника как нельзя кстати", - уточнил глава Бурятии.
Читайте полный текст интервью с Алексеем Цыденовым >>
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МинприродыАлексей ЦыденовБурятияПроисшествия
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