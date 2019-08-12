Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров

УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Власти Бурятии обратились в Минприроды из-за нехватки средств на тушение лесных пожаров, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

По его данным, сейчас в Бурятии горит порядка 67 тысяч гектаров леса - все это грозовые пожары, не связанные с деятельностью человека.

"Нет, их, конечно же, хотелось бы больше", - сказал Цыденов, отвечая на вопрос, достаточно ли у республики средств на борьбу с пожарами.

"С тем объемом пожаров, который сейчас есть, нам уже не хватает денег, до конца года не хватит, мы уже обратились в Минприроды с просьбой, чтобы нам добавили", - пояснил глава республики.

Цыденов отметил, что в этом году произошло значительное обновление лесопожарной техники.